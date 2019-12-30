Земля и Солнце сблизились на максимальное расстояние

В воскресенье, 5 января, Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца. Это позволит наблюдать самый большой диск Солнца в году, сообщили на сайте Московского планетария.
Астроном Александр Якушечкин рассказал РИА "Новости", что точку Перигелия Земля прошла примерно в 10.48 мск. Перигелий – это ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты. Она находится на расстоянии 147 098 291 километров.
Земля проходит перигелий ежегодно через две недели после зимнего солнцестояния.
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