Солист Мариинского театра впал в кому после катания на электросамокате

Близкие Давида Залеева ищут очевидцев происшествии.

Солист Мариинского театра Давид Залеев получил тяжелую черепно-мозговую травму после катания на электросамокате. Врачи Мариинской больницы ввели его в медикаментозную кому. Такие данные представил "Росбалт" со ссылкой на источник.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, артист не пришел на спектакль, его поиски привели в больницу. Артисту сделали трепанацию черепа и удалили гематому. По данным источника, пока что прогнозы не очень хорошие. Близкие Давида Залеева ищут очевидцев происшествии.

Давид Залеев – заслуженный артист Северной Осетии, также он является членом группы Мариинского театра уже около восьми лет.

Ранее на Невском проспекте самокатчики сломали три ребра писателю.

Фото: официальный сайт Мариинского театра