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Солист Мариинского театра впал в кому после катания на электросамокате
Сегодня, 10:13
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nastya960

Солист Мариинского театра впал в кому после катания на электросамокате

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Близкие Давида Залеева ищут очевидцев происшествии.

Солист Мариинского театра Давид Залеев получил тяжелую черепно-мозговую травму после катания на электросамокате. Врачи Мариинской больницы ввели его в медикаментозную кому. Такие данные представил "Росбалт" со ссылкой на источник.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, артист не пришел на спектакль, его поиски привели в больницу. Артисту сделали трепанацию черепа и удалили гематому.  По данным источника, пока что прогнозы не очень хорошие.  Близкие Давида Залеева ищут очевидцев происшествии.

Давид Залеев – заслуженный артист Северной Осетии, также он является членом группы Мариинского театра уже около восьми лет.

Ранее на Невском проспекте самокатчики сломали три ребра писателю.

Фото: официальный сайт Мариинского театра

Теги: мариинский театр, электросамокат
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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