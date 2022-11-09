СМИ: солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался пехотинцем из Ленобласти

Данную информацию опубликовала в своём Telegram-канале и администрация Ленинградской области.

Российский солдат, прославившийся после того, как голыми руками отбрасывал от себя гранаты, летевшие на него с коптера, оказался пехотинцем из Ленобласти. Власти региона в своём Telegram-канале сообщили, что гордятся его "мужеством и реакцией".

Ранее в соцсетях и СМИ разошлось видео, где российский военный, находясь в окопе, откидывает несколько гранат, которые сбрасывает на него с коптера противник. Видео обрело популярность и за рубежом: британская газета Telegraph была вынуждена закрыть комментарии к ролику после того, как читатели начали восхищаться мужеством солдата.

В среду, 8 ноября, в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева появилась информация, что съёмка велась у села Малая Рогань весной 2022 года. В кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей. По данным ведущего, боец остался в живых.

Данную информацию опубликовала в своём Telegram-канале и администрация Ленинградской области.

Видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны