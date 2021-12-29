Солдат из Кубани попал под следствие за пощечину памятнику

Ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

В Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении солдата срочной службы, который дал пощечину памятнику. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

По информации ведомства, в интернете было опубликовано видео, на кадрах которого военнослужащий показывает свои бойцовские навыки на памятнике погибшим воинам. Одной из скульптур срочник дал пощечину, затем пнул ее сзади. Другую фигуру солдат пытался задушить. Второй военнослужащий снимал происходящее на камеру телефона.

Возбуждено уголовное дело в отношении двух срочников по статье о публичном осквернении символов воинской славы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По этой статье им может грозить до пяти лет тюрьмы.

Ранее суд Тюмени отправил в СИЗО шестерых фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем.

Видео: Telegram/Кубанские Новости