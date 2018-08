Сокуров представит новый фильм в Новой Голландии

Фильм покажут в рамках фестиваля "Ревизия".

Фильм "Go. Go. Go", снятый по пьесе Иосифа Бродского "Мрамор", в сентябре представит режиссер Алесандр Сокуров. Об этом сообщают городские СМИ.

Осенью, с 6 по 9 сентября, на острове Новая Голландия, пройдет Первый Санкт-Петербургский книжный фестиваль "Ревизия". На Главной сцене посетители смогут увидеть мировую премьеру фильма, которая снята по пьесе Бродского и на основе драматического спектакля Сокурова. Фильм представит сам режиссер.

На фестивале "Ревизия" будет представлена продукция книжных магазинов, библиотек и других городских виртуальных площадок.

Фото: Новая Голландия/ВК