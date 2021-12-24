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Подать документы на согласование архитектурно-градостроительного облика объекта теперь можно онлайн
Сегодня, 16:19
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Подать документы на согласование архитектурно-градостроительного облика объекта теперь можно онлайн

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Речь идет об объектах капитального строительства.

С сегодняшнего дня, 19 августа, отправить заявление на согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства можно онлайн. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству.

Отправлять заявления нужно на портал информационной системы "Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга". Таким образом, посещать комитет больше не требуется. При этом при необходимости можно задать вопросы первому заместителю председателя ведомства.

На прием нужно записаться онлайн и в определенные часы. Она осуществляется по вторника и четвергам с 14 и до 16 часов через сервис "Личный кабинет заявителя" на сайте Комитета.

Фото: Piter.tv

Теги: архитектурный облик, кга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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