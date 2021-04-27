Содержание радона и ртути может вырасти из-за разломов в Ладожском озере

Eчёные Лаборатории географии и гидрологии зафиксировали стометровые уступы. Они свидетельствуют о сильных землетрясениях в течение последних 12 лет.

В ладожском озере тектонические разломы могут привести к повышению содержания радона, ртути и других веществ в воде. Об этом 1 ноября заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории географии и гидрологии Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН, профессор, доктор географических наук Владимир Анохин, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты рассказали, что в районе озера фиксируются сейсмические события мощностью до четырёх баллов. Это произошло из-за сильного землетрясения. Тектонические разломы приводят к уступам, что позволяет различным веществам из земной коры подниматься наверх.

По словам эксперта, радон поступает из недр земли, но это может оказаться как полезным, так и вредным. Купаться в таких озерах считается полезным, но нужно соблюдать дозу. Могут подниматься и вредные вещества типа ртути, газовые эманации, могут подземные воды поступать. Специалисты изучают поступления веществ по разломам. Для этого обследуют дно и берут пробы воды.

Напомним, что учёные Лаборатории географии и гидрологии зафиксировали стометровые уступы. Они свидетельствуют о сильных землетрясениях в течение последних 12 лет.

Ранее в акватории Малой Невки едва не затонули два судна из-за температурных качелей. Суднам помогли, откачав воду и восстановив осадку.

Фото: Piter.tv

