В акватории Малой Невки едва не затонули два судна из-за температурных качелей

Суднам помогли, откачав воду и восстановив осадку.

В минувший четверг, 4 марта, сразу два судна потерпели бедствие в акватории река Малая Невка. Как рассказали в региональном Росприроднадзоре, в районе набережной Макарова почти ушло под воду маломерное судно "Соболь", а судно "Детинец" у яхт-клуба на Петровской косе осело из-за попавшей внутрь трюма воды.

Отмечается, что виной обеих проблем стал подвижный лед на реке и температурные качели. Этот случай уже не первый за последнее время: 1 марта опасно погрузился под воду разъездной катер "Радон". Осадку катера оперативно восстановили, откачав воду, попавшему в беду "Детинцу" тоже помогли, дав ему помпу для откачивания воды. Инспекторы Росприроднадзора осмотрели акваторию реки на предмет загрязнения, но не нашли пятен нефтепродуктов.

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Фото: пресс-служба Росприроднадзора