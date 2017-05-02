Комитет по развитию транспортной инфраструктуры хочет забрать часть полномочий у другого ведомства

Ожидается, что количество сотрудников в КРТИ вырастет на 25 человек.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры хочет взять под свою ответственность содержание улично-дорожной сети Петербурга. В ведомстве разработали соответствующее постановление. На данный момент оно проходит антикоррупционную экспертизу.

Если документ будет принят, то КРТИ получит новые полномочия, забрав их у комитета по благоустройству. Речь идет о содержании пешеходных зон, павильонов ожидания общественного транспорта, актуализации перечня дорог общего пользования регионального значения и необщего пользования регионального значения, содержании автомобильных дорог, кроме организации дорожного движения, ухода за разметкой, ее нанесения и восстановления, установки дорожных знаков и светофоров.

В связи с этим в ведомстве увеличится количество сотрудников. По всей видимости, они перейдут из одного комитета в другой.

Фото: Piter.TV