Соцсеть "Вконтакте" получила иск на 100 тысяч за разглашение личных данных 

Процессуальное решение по заявлению пока не принято.

Соцсеть "Вконтакте" получила иск за разглашение личных данных. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По словам потерпевшей, правоохранительные органы, не имея занконных оснований, получили ее личную информацию через соцсеть "Вконтакте". В связи с этим девушка требует выплатить ей 100 тысяч за моральный ущерб.

Известно, что процессуальное решение по заявлению пока не принято.

В самой компании отметили, что еще не получали никаких уведомлений по этому иску. Вопрос будет изучаться.

Ещё раз обращаем внимание на то, что взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательства — подробная информация об этом доступна в разделе "Защита данных ВКонтакте" отметили в компании

Отметим, что это первый иск к одной из крупнейших российских социальных сетей по данному поводу.

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Фото:Pixabay