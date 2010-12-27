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Соцсеть "Вконтакте" получила иск на 100 тысяч за разглашение личных данных 
Сегодня, 18:19
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IRINA_CHALKINA
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Соцсеть "Вконтакте" получила иск на 100 тысяч за разглашение личных данных 

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Процессуальное решение по заявлению пока не принято.

Соцсеть "Вконтакте" получила иск за разглашение личных данных. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По словам потерпевшей,  правоохранительные органы, не имея занконных оснований, получили ее личную информацию через соцсеть "Вконтакте". В связи с этим девушка требует выплатить ей 100 тысяч за моральный ущерб. 

Известно, что процессуальное решение по заявлению пока не принято.

В самой компании отметили, что еще не получали никаких уведомлений по этому иску. Вопрос будет изучаться.

Ещё раз обращаем внимание на то, что взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательства — подробная информация об этом доступна в разделе "Защита данных ВКонтакте"

отметили в компании

Отметим,  что это первый иск к одной из крупнейших российских социальных сетей по данному поводу.

Ранее мы сообщали о том, что Мария Комиссарова требует от реабилитационной клиники 55 миллионов рублей

Фото:Pixabay

 

Теги: вконтакте , петербург , соцсети , суд вконтакте
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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