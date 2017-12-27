Ученые СПбГУ: меньше 1% петербуржцев могут прожить без постоянной работы

Ученые СПбГУ узнали немало интересного об отношении петербуржцев к работе.

СПбГУ готовится к ежегодному форуму труда. Накануне масштабного мероприятия социологи вуза провели значимое статистическое исследование, посвященное отношению петербуржцев всех возрастов к своей работе.

Оказалось, что большинство горожан всех полов и возрастов не представляют свою жизнь без работы. И дело вовсе не в патриотизме или тяге к труду. Большая часть опрошенных заявила, что у них нет денежных ресурсов на то, чтобы существовать без постоянного места работы. Лишь 0.4% похвастались, что могут прожить без трудоустройства на личные накопления или деньги родственников. А более 99% признались, что никакой ценой не могут позволить себе отказаться от зарплаты.

При этом более 2/3 опрошенных позитивно отреагировали на вопрос о возможности жить без какой-либо работы. 31.9% опрошенных в таком случае занялись бы путешествиями, 27% - ушли бы с головой в хобби, а 17% - в творчество. Лишь 23.9% высказались за необходимость при любом раскладе продолжать карьеру по специальности.

Социологи смогли узнать также, как чувствуют себя петербуржцы во время рабочего дня. Оказалось, что у жителей Северной столицы достаточно комфортные условия работы. Каждый пятый ответил, что: на работе к ним относятся "как к людям", а 37.5% порадовались "профессиональному отношению". Лишь 9% петербуржцев пожаловались на то, что чувствуют себя "винтиками" на рабочем месте.

Всего в опросе участвовали 1000 респондентов с контролем выборки по параметрам пола, возраста, образования и района проживания.

Фото: Piter.TV