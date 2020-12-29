Социолог рассказал, как изменился мир из-за пандемии

Технология дистанционного обучения останется востребованной.

Философ и социальный антрополог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Гавров в интервью изданию Sciencepop рассказал, как изменился мир из-за пандемии.

Гавров отметил, что заметный всплеск смертности от пандемии коронавируса стал заметен во время второй волны, так как осенью во многих странах действовали более мягкие ограничения.

При этом, отметил социальный антрополог, в обществе происходит расслоение.

Люди понимают, что лучше работать на удалёнке, чем находиться в сообществе потенциальных носителей коронавируса. Сергей Гавров, философ и социальный антрополог, профессор Финансового университета при правительстве РФ

Он отметил, что технология дистанционного обучения останется востребованной и после пандемии. Сохранится также привычка держать социальную дистанцию.

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