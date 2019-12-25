Реконструкция в Сибири показала воина и его оружие из захоронения возрастом 4000 лет

Новая реконструкция всего тела изображает воина в доспехах и с оружием, которые были найдены в захоронении возрастом 4000 лет в Сибири.

Новая реконструкция позволяет увидеть лицо, щит и оружие воина позднего каменного века, чьи останки были найдены в захоронении возрастом 4000 лет в Сибири. Захоронение воина было обнаружено в 2004 году во время археологических раскопок в районе Кердуген, примерно в 140 километрах к востоку от города Якутск в Республике Саха (Якутия). Его останки были обнаружены относительно близко к поверхности, вместе с несколькими наконечниками стрел, что указывает на то, что у него когда-то был лук, хотя он с тех пор сгнил, а также пластинами из кости животного, которые могли быть частью большого щита. Радиоуглеродный анализ показал, что могиле около 4000 лет. Работы по реконструкции начались в 2023 году, и недавно модель была представлена в археологическом музее Северо-Восточного федерального университета.

Исследование останков мужчины показало, что его рост составлял около 5 футов 5 дюймов (165 сантиметров) и что он умер в возрасте от 40 до 50 лет, что делает его пожилым для человека позднего каменного века. Форма его черепа указывала на то, что он принадлежал к той же этнической группе, что и коренные жители арктических регионов Сибири, а зажившие травмы на его костях свидетельствовали о том, что он вёл очень активный и воинственный образ жизни — возможно, был воином и лучником. Археологи обнаружили могилу в 2004 году во время полевых исследований в районе Кердюген в Якутии, примерно в 140 километрах от города Якутска. Для того, чтобы создать реконструкцию на основе черепа мужчины, специалисты использовали фотограмметрию, которая предполагает объединение множества цифровых изображений для создания виртуальной 3D-модели. Они также использовали методы создания лиц по черепам, которые впервые применил советский антрополог Михаил Герасимов.

Исследователи также реконструировали большой щит. Изначально он был сделан из пластин кости животного, вероятно, алтайского вапити (Cervus canadensis sibiricus), которые, по-видимому, были приклеены к кожаной основе. Археологи обнаружили наконечники стрел, застрявшие в шести костяных пластинах, что указывает на то, что данный объект защищал своего владельца в сражениях. Зажившие травмы на скелете указывают на то, что мужчина вёл активный образ жизни, возможно, был воином; в щите были найдены наконечники стрел. Реконструкция лица была выполнена с использованием точных цифровых фотографий и методов, разработанных советским антропологом Михаилом Герасимовым.

Сибирский каменный век

Воин принадлежал к доисторической якутской культуре Ымыяхтах, которая оставила после себя характерную керамику и другие артефакты по всему региону. Люди, жившие в Ямыяхтах, были неолитическими — из "нового каменного века", — что в некоторых регионах подразумевает наличие земледелия; но в данном случае Ямыяхтах были кочевыми охотниками-собирателями, которые использовали усовершенствованные инструменты, оружие и материалы. Новостное агентство ТАСС уведомило читаталей о том, что захоронение в районе Кердуген было необычайно хорошо сохранилось.

В могиле воина также были найдены фрагменты костей второго человеческого тела, что может свидетельствовать о том, что во время древней погребальной церемонии совершалось человеческое жертвоприношение — возможно, даже сопровождавшееся ритуальным каннибализмом, признаки которого были обнаружены в других древних ритуальных местах в Сибири.

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Фото: North-Eastern Federal University