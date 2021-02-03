Социолог Мацкевич рассказала, что ждет молодое поколение в ближайшем будущем

Молодые люди, которые получили хорошее образование, могут рассчитывать на востребованные профессии и рабочие места при любом разумном развитии событий.

Старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич рассказала о том, что ждет в ближайшем будущем молодое поколение 18-25 в беседе с "АиФ Петербург".

По словам Мацкевич, молодым людям тоже тяжело. Для них это совершенно новая ситуация, ведь последние двадцать лет другой жизни они не видели. Мацкевич отмечает, что "на стороне 18-25-летних юность и – у очень многих – хорошее образование". Молодые люди, которые его получили, могут рассчитывать на востребованные профессии и рабочие места при любом разумном развитии событий.

Напомним, что цены на лекарства взлетели на 11,7% с начала марта в Петербурге. Вкомздраве надеются найти поставщиков из стран, которые не вводили санкции против России и не зависят от курса валют. Закупить лекарства, а также оборудование надеются по ценам, установленным в конце прошлого года.

Ранее Лисовец сказал о том, когда в город прибудет новая поставка "Эутирокса". Проблемы с покупкой лекарств в аптеках возникли из-за ажиотажного спроса.

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