Социолог объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы

Опрос прошёл в десяти американских штатах.

Социолог Тони Фабрицио объяснил, почему бывший президент США Дональд Трамп потерпел поражение на минувших выборах. Исследование специалиста опубликовало издание Politico.

Отметим, что Фабрицио был одним из членов трамповской предвыборной команды. По его мнению, ключевым фактором поражения стала пандемия коронавируса. Избиратели посчитали неудачной политику Трампа в борьбе с вирусом. Например, многие американцы были недовольны тем, что президент игнорировал маски и утверждал, что их ношение бесполезно.

Также Тони Фабрицио отметил, что белые американцы из небольших городов, которые принесли Трампу победу в 2016 году, в этот раз намного чаще голосовали за демократического кандидата.

Опрос прошёл в десяти американских штатах.

Ранее в Конгрессе США обвинили Трампа в "предательстве исторического масштаба".

Фото: pixabay.com