Социальный работник подозревается в краже 722 тыс. рублей у пенсионерки из Петербурга

Ранее потерпевшая не обращалась в полицию.

За год у 83-летней петербурженки списали с карты 722 тыс. рублей. В полицию женщина обратилась только сейчас, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Крупная сумма была списана в период с июня 2019 по март 2020 года. В этот период за пенсионеркой ухаживала социальный работник, которому она передавала карту.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что житель Фрунзенского района обнаружил у своей квартиры гранату и записку с угрозой.

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