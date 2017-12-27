Социальное такси наказали за опоздание к инвалиду-колясочнику

Женщина не дождалась такси и поехала домой на грузовике.

В Ленинградской области прокурор потребовал устранить нарушения в социальном такси МАУ "Центр"Надежда", которое прибыло на вокзал в опозданием на 3 часа.

Известно, что местная жительница, инвалид-колясочник 1 группы, оформила заявку на социальное такси для с Московского вокзала, который находится в центре Санкт-Петербурга, чтобы доехать до города Сосновый Бор.

Машина прибыла на вокзал с опозданием на 3 часа. Женщине пришлось вызывать грузовое такси, чтобы добраться до дома. В связи с этим, прокурор города Сосновый Бор обязал компанию устранить нарушение законодательства. К дисциплинарной ответственности привлекли должностное лицо социальной организации.