Появилось видео падения ребенка в Сочинском ТЦ "Сити Плаза"

Опубликовано видео падения маленького ребенка с камер наблюдения торгового центра в Сочи.

Накануне, 15 февраля, в первой половине дня в ТРЦ "Сити Плаза" произошло ЧП, в котором серьезно пострадала маленькая девочка.

Приблизительно в 11 часов молодая женщина с двумя дочками и коляской подошла к лифту. Пока ждали его, мать решила сфотографировать своих детей. Одна из малышек сделала шаг в сторону и провалилась в лестничный проем. Мать сразу ринулась вниз по лестнице, а очевидцы вызвали скорую. Ребенок пролетел один этаж. К счастью малышка осталась жива, но получила серьезные травмы. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и открытый перелом лобной кости.

По данному факту назначена доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Видео: Telegram/MDK