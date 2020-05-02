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Собянин считает, что РФ пошла по европейскому пути заболеваемости COVID-19

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Данное заявление мэр столицы сделал в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия-1".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в России идет не по "китайскому", а по "европейскому" сценарию событий. В данном случае эпидемия находится внутри страны и необходимо сглаживать "пики", считает мэр.

Градоначальник считает, что Москва не добралась до серьезных показателей по смертности людей с COVID-19 благодаря хорошей работе системы здравоохранения. Однако Собянин заявил, что жители столицы после завершения пандемии вируса будут вспоминать о COVID-19 как о чем-то не очень серьезном.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в случае, если потребуется уменьшить количество людей на улицах Москвы из-за распространения коронавируса, то выдачу специальных пропусков можно сократить. 

Видео: АГН "Москва"

Теги: коронавирус, россия, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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