Собянин считает, что РФ пошла по европейскому пути заболеваемости COVID-19

Данное заявление мэр столицы сделал в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия-1".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в России идет не по "китайскому", а по "европейскому" сценарию событий. В данном случае эпидемия находится внутри страны и необходимо сглаживать "пики", считает мэр.

Градоначальник считает, что Москва не добралась до серьезных показателей по смертности людей с COVID-19 благодаря хорошей работе системы здравоохранения. Однако Собянин заявил, что жители столицы после завершения пандемии вируса будут вспоминать о COVID-19 как о чем-то не очень серьезном.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в случае, если потребуется уменьшить количество людей на улицах Москвы из-за распространения коронавируса, то выдачу специальных пропусков можно сократить.

Видео: АГН "Москва"