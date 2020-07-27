Собянин рассказал о налоговых послаблениях для москвичей

Отказ от кадастровой оценки в 2020 году позволит собственникам сэкономить суммарно около четырёх миллиардов рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте рассказал о налоговых послаблениях для москвичей.

По его словам, в 2020 году в городе не будут проводить кадастровую оценку объектов жилой и коммерческой недвижимости — при расчёте налога будут использовать данные об их стоимости за 2018 год.

Причина в том, что в кадастровой оценке за 2020 год нельзя просчитать влияние пандемии коронавируса. Так, например, в январе нынешнего года прогнозировался рост стоимости недвижимости на 3%. Но, по словам Собянина, те прогнозы не имеют ничего общего с теми данными, которые есть в Москве, пережившей пандемию COVID-19.

Данная мера поможет москвичам сэкономить от нескольких сотен рублей до тысяч. Бизнес же сэкономит суммы намного больше.

В мэрии посчитали, что отказ от кадастровой оценки в 2020 году позволит собственникам сэкономить суммарно около четырёх миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что в Москве не планируют вводить новые коронавирусные ограничения.

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