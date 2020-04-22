Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию. Заявление он сделал на заседании президиума совета по борьбе с распространением COVID-19.
По мнению градоначальника, это поможет контролировать перемещения граждан между регионами и не останавливать его. Он считает, что так можно будет анализировать потоки переезжающих из субъекта в субъект и делать выводы об их объёмах.
Собянин отметил, что пропускной режим нужно распространять не только на ближайшие к Москве регионы, но и на всю страну.
С целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, за междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Ранее москвичей с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию.
Видео: Youtube / Блог Сергея Собянина
Обсуждение ( 0 )