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Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию

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Это поможет контролировать перемещения граждан между регионами.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию. Заявление он сделал на заседании президиума совета по борьбе с распространением COVID-19.

По мнению градоначальника, это поможет контролировать перемещения граждан между регионами и не останавливать его. Он считает, что так можно будет анализировать потоки переезжающих из субъекта в субъект и делать выводы об их объёмах.

Собянин отметил, что пропускной режим нужно распространять не только на ближайшие к Москве регионы, но и на всю страну.

С целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, за междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее москвичей с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию.

Видео: Youtube / Блог Сергея Собянина

Теги: коронавирус, пропускной режим, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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