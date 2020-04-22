Это поможет контролировать перемещения граждан между регионами.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию. Заявление он сделал на заседании президиума совета по борьбе с распространением COVID-19.

По мнению градоначальника, это поможет контролировать перемещения граждан между регионами и не останавливать его. Он считает, что так можно будет анализировать потоки переезжающих из субъекта в субъект и делать выводы об их объёмах.

Собянин отметил, что пропускной режим нужно распространять не только на ближайшие к Москве регионы, но и на всю страну.

С целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, за междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее москвичей с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию.