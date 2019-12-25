Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Указ опубликован на сайте московской мэрии.

Мэр Москвы Сергей Собянин определил новые требования к предприятиям столицы в период эпидемии коронавируса. Как гласит указ, опубликованный 4 апреля на сайте мэрии, теперь на работающих предприятиях должны обеспечиваться дезинфекция и социальное дистанцирование. Данная мера приобрела обязательный характер.

Кроме того, определены организации, которые будут штрафовать на ИП и юрлица за нарушения режима повышенной готовности, объявленного в столице. В частности, штрафовать смогут департаменты торговли и услуг, а также образования и науки, В списке находятся еще Московская административная дорожная инспекция, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, объединение административно-технических инспекций, префектуры административных округов и районные управы.

Ранее мы сообщали о том, что 4 апреля в Москве было подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусом. Как отмечают в оперштабе Москвы, 210 человек из заболевших – в возрасте от 18 до 45 лет.

Фото: Pixabay