Ограничительные меры "достаточны на данном этапе".

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении жёсткого пропускного режима до 1 мая. Он сделал это на совещании по эпидемиологической ситуации в стране с участием президента России Владимира Путина.

Градоначальник объявил, что принятые в Москве ограничительные меры "достаточны на данном этапе" и их необходимо продлить. По словам Собянина, на этой неделе со среды введут автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков и карантинного режима на транспорте. Это касается метро, наземного общественного транспорта, а также личных автомобилей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом ещё впереди. В заявлении о предстоящем пике Путин сослался на мнения и информацию от специалистов.

Видео: ВКонтакте/ Сергей Собянин. Личный блог