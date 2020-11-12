Глава Москвы рассказал, что эпидемиологическая ситуация держится под контролем.

Сергей Собянин надеется, что вводить дополнительные ограничения в Москве не придется. Об этом мэр российской столицы рассказал в интервью телеканалу "Россия 24". По информации от чиновника, сейчас власть организовала другую систему работы с госпиталями. По его словам, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, что позволяет вводить лишь минимальные ограничения.

Мы по количеству выявленных больных уже сравнялись с тем, что было весной. Вы видите, что жесткость ограничений и объем ограничений на порядок ниже, чем были весной….Надеюсь, что других решений не потребуется но все будет зависеть от ситуации Сергей Собянин, мэр Москвы

Мэр добавил, что ограничение времени работы заведений общепита в Москве является тем компромиссом, который позволит не закрыть на время пандемии все учреждения отрасли.

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Видео: YouTube / Россия 24