Градоначальник прокомментировал возможность повторного введения жёстких карантинных мер.

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в Москве не будет "жесткой вспышки" коронавируса. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Так градоначальник прокомментировал возможность повторного введения жёстких карантинных мер из-за новой сильной волны заболеваний коронавирусом.

Я считаю, что у нас всё-таки больше шансов избежать этого. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее мы писали, что москвичи смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно с 16 июля.