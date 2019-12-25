За время пандемии в Москве было сделано более четырёх миллионов ПЦР-тестирований.

Москвичи смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно с 16 июля. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, сдать тестирование можно будет в 207 поликлиниках города. Решение о массовом бесплатном ПЦР-тестировании принял мэр Москвы Сергей Собянин.

На сегодняшний день все мощности для этого у нас имеются. Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы

Чтобы сдать анализ, гражданину нужно будет предъявить паспорт и полис ОМС.

Ракова считает, что тестирование будет пользоваться спросом у москвичей. Особенно после решения Роспотребнадзора о том, что все приехавшие из других стран должны сдать ПЦР-тест в течение трёх дней после возвращения.

Вице-мэр рассказала, что за время пандемии в Москве было сделано более четырёх миллионов ПЦР-тестирований.

Ранее мы писали, что сотрудников суворовского училища обязали еженедельно сдавать тест на коронавирус за свой счёт.

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