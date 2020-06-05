По словам мэра, москвичи четко соблюдают требования.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений. Об этом мэр Москвы заявил в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Собянин отметил, что сейчас в столице стало выявляемых пневмоний и выявленных больных COVID-19.

Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальное, более серьезное решение по продвижению вперед заявил Собянин

Также мэр Москвы отметил, что горожане четко соблюдают все ограничитедньые меры.

Ранее мы сообщали о том, что Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России.

Видео:kremlin.ru/YouTbe