В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений. Об этом мэр Москвы заявил в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
Собянин отметил, что сейчас в столице стало выявляемых пневмоний и выявленных больных COVID-19.
Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальное, более серьезное решение по продвижению вперед
заявил Собянин
Также мэр Москвы отметил, что горожане четко соблюдают все ограничитедньые меры.
Ранее мы сообщали о том, что Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России.
Видео:kremlin.ru/YouTbe
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