Собственными силами: пожарные моют окна и фасад здания УГЗ ГУ МЧС

В центре Петербурга пожарные занялись весенней уборкой.

Вечером, 16 апреля, мобильный корреспондент Piter.TV на набережной реки Мойки, 85 увидел за работой сотрудников пожарной службы. Очевидец подумал, что что-то горит и стал снимать на видео. Позже оказалось, что никакого пожара нет и пожарные просто моют окна и фасад здания.

На видео можно заметить, что возле здания находится две специальные машины, а пожарные, которые стоят на пожарной автолестнице - одеты в боевую униформу.

Отметим, что в этом дома находится управление гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Видео: Piter.TV