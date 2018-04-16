Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 21:28
0
ProkVad
153
Код вставки плеера

Собственными силами: пожарные моют окна и фасад здания УГЗ ГУ МЧС

0
 
 

В центре Петербурга пожарные занялись весенней уборкой.

Вечером, 16 апреля, мобильный корреспондент Piter.TV на набережной реки Мойки, 85 увидел за работой сотрудников пожарной службы. Очевидец подумал, что что-то горит и стал снимать на видео. Позже оказалось, что никакого пожара нет и пожарные просто моют окна и фасад здания.

На видео можно заметить, что возле здания находится две специальные машины, а пожарные, которые стоят на пожарной автолестнице - одеты в боевую униформу. 

Отметим, что в этом дома находится управление гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Видео: Piter.TV

Теги: весна , мчс , пожарные
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5