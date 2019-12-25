Ранее арендаторы направили владельцам заявление с просьбой снизить арендную нагрузку до 30 апреля.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что собственники "Галереи" не будут делать скидку арендаторам ТРЦ во время пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу фуд-холла Eat Market.

Ранее арендаторы направили владельцам заявление с просьбой снизить арендную нагрузку до 30 апреля. Отмечается, что в ответном письме собственник "Галереи" отказывается считать закрытие торгового комплекса из-за эпидемии форс-мажором.

По словам экспертов, соответствующее дело может дойти до суда.

Напомним, период самоизоляции продлится до 30 апреля по указу президента России.

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