Собственник Дома Радио на Итальянской прояснил будущее комплекса

Вечером в пятницу, 9 августа, опубликовано заявление Пятого канала, касающееся судьбы Дома Радио на Итальянской улице. Собственник уточнил, что происходит сейчас в историческом здании.
В пресс-службе "Пятого канала" рассказали, что в настоящее время в здании ведется плановый ремонт, который ведется под наблюдением КГИОП с соблюдением архитектурных норм. Исторические артефакты, находящиеся в Доме Радио остаются на своих местах, а условия содержания студии Радио "Петербург", пленочных, исторических и нотных архивов планируется значительно улучшить.
"Действительно, в наш город переезжает один из лучших музыкантов планеты - Теодор Курентзис. Он приглашен нами в качестве арендатора"
- добавили в пресс-службе.
Накануне депутат ЗакСа Борис Вишневский и детский омбудсмен Светлана Агапитова рассказали, что в комплексе сейчас идет масштабный процесс выселения арендаторов, а в некоторых помещениях разместят гостиницу и рестораны. Их заявление было оценено как недостоверное.
"Складывается ощущение, что эти поступки могли быть продиктованы личными корыстными или политическими интересами",
- отметили представители канала.
Фото: Википедия
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