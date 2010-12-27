Собственник Дома Радио на Итальянской прояснил будущее комплекса

В пресс-службе "Пятого канала" считают, что через СМИ распространяется недостоверная информация о судьбе здания без уточнения истинного положения дел у собственника.

Вечером в пятницу, 9 августа, опубликовано заявление Пятого канала, касающееся судьбы Дома Радио на Итальянской улице. Собственник уточнил, что происходит сейчас в историческом здании.

В пресс-службе "Пятого канала" рассказали, что в настоящее время в здании ведется плановый ремонт, который ведется под наблюдением КГИОП с соблюдением архитектурных норм. Исторические артефакты, находящиеся в Доме Радио остаются на своих местах, а условия содержания студии Радио "Петербург", пленочных, исторических и нотных архивов планируется значительно улучшить.

"Действительно, в наш город переезжает один из лучших музыкантов планеты - Теодор Курентзис. Он приглашен нами в качестве арендатора" - добавили в пресс-службе.

Накануне депутат ЗакСа Борис Вишневский и детский омбудсмен Светлана Агапитова рассказали, что в комплексе сейчас идет масштабный процесс выселения арендаторов, а в некоторых помещениях разместят гостиницу и рестораны. Их заявление было оценено как недостоверное.

"Складывается ощущение, что эти поступки могли быть продиктованы личными корыстными или политическими интересами", - отметили представители канала.

Фото: Википедия