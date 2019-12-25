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Собранный в Петербурге трамвай отправили на тестирование в Череповец
Сегодня, 15:50
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nadezhda_sib

Собранный в Петербурге трамвай отправили на тестирование в Череповец

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Впервые трамвай представили в том году.

Трамвай петербургского производства отправится в Череповец для тестовой эксплуатации. В сентябре "Богатырь М" успешно прошел некоммерческую эксплуатацию в Челябинске. Об этом рассказала пресс-служба производителя электротранспорта "ПК Транспортные системы".

Испытания в Челябинске стали первой обкаткой городского трамвая, который был представлен общественности в 2019-м году. В общей сложности трамвай проехал почти 1200 километров. По словам коммерческого директора "ПК Транспортные системы" Андрея Юхненко, двухсекционный трамвай отлично подходит для маршрутов со средним пассажиропотоком. Всего в нем может поместиться 138 человек. Благодаря низкопольности и широким дверным проемам пассажирообмен на остановках происходит быстрее. В салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi, система климат-контроля. 

Ранее губернатор Петербурга показал возможные расцветки нового трамвая "Витязь-Ленинград". 

Фото: пресс-служба ПК "Транспортные системы"

Теги: богатырь м, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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