Собранный в Петербурге трамвай отправили на тестирование в Череповец

Впервые трамвай представили в том году.

Трамвай петербургского производства отправится в Череповец для тестовой эксплуатации. В сентябре "Богатырь М" успешно прошел некоммерческую эксплуатацию в Челябинске. Об этом рассказала пресс-служба производителя электротранспорта "ПК Транспортные системы".

Испытания в Челябинске стали первой обкаткой городского трамвая, который был представлен общественности в 2019-м году. В общей сложности трамвай проехал почти 1200 километров. По словам коммерческого директора "ПК Транспортные системы" Андрея Юхненко, двухсекционный трамвай отлично подходит для маршрутов со средним пассажиропотоком. Всего в нем может поместиться 138 человек. Благодаря низкопольности и широким дверным проемам пассажирообмен на остановках происходит быстрее. В салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi, система климат-контроля.

Ранее губернатор Петербурга показал возможные расцветки нового трамвая "Витязь-Ленинград".

Фото: пресс-служба ПК "Транспортные системы"