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Соболенко вышла в финал турнира в Ухане

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Встреча с Гауфф в полуфинале продолжалась 2 часа 26 минут.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

В полуфинале соперницей второй ракетки мира была американская спортсменка Кори Гауфф. Соболенко одержала победу со счетом 1:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

За победу на турнире Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Финальный матч состоится сегодня, 13 октября.

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева проиграла сестре во втором круге турнира в Ухане.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta, арина соболенко, кори гауфф, ухань
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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