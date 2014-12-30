Соболенко вышла в финал турнира в Ухане

Встреча с Гауфф в полуфинале продолжалась 2 часа 26 минут.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

В полуфинале соперницей второй ракетки мира была американская спортсменка Кори Гауфф. Соболенко одержала победу со счетом 1:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

За победу на турнире Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Финальный матч состоится сегодня, 13 октября.

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева проиграла сестре во втором круге турнира в Ухане.

Видео: YouTube / WTA