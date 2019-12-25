Соблюдение масочного режима проверили в восьми торговых центрах Петербурга

Начиная с 4 августа проверки прошли в 49 торговых центрах, 37 автомобильных ДЦ и 26 заправках.

В четверг, 29 октября, стало известно о том, что специалисты Государственной административно-технической инспекции за прошедшую неделю проверили 13 заправок, восемь ТЦ и семь дилерских центров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ведомства проверяют использование работниками и посетителями СИЗ, наличие QR-кода и соблюдение между людьми дистанции не менее 1,5 метров.

Известно, что с 4 августа проверки прошли в 49 торговых центрах, 37 автомобильных ДЦ и 26 заправках. Нарушения выявлены на 20 объектах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сотрудники МВД проведут рейды по соблюдению масочного режима.

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