Событийный туризм позволил Ленинградской области удвоить турпоток

Об этом губернатор Александр Дрозденко рассказал на сессии "Как развивать туризм: меняем парадигму принятий инвестиционных решений в отрасли" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Событийный туризм позволил Ленинградской области удвоить поток туристов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Об этом губернатор Александр Дрозденко рассказал на сессии "Как развивать туризм: меняем парадигму принятий инвестиционных решений в отрасли" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Глава региона подчеркнул, что практически в каждом районе Ленинградской области проводятся фестивали, многие из которых уже стали традиционными. Всего в 2018 году в туристический российский график попало свыше 1000 мероприятий региона, часть из которых состоялись на условиях государственно-частного партнерства.

Мы разрабатываем план мероприятий и даем финансовую базу для проведения фестиваля. Все остальное делает частный бизнес – это и общепит, и сувенирная продукция, это возможность участия малого и среднего бизнеса. Александр Дрозденко, глава региона

Губернатор обратил внимание на важность логистики для привлечения туристов. Значимым экспериментом в отрасли стало развитие туристического кластера в Старой Ладоге, когда за счет областного и федерального бюджетов создавалась инфраструктура, а бизнес строил кемпинги, отели и рестораны, получая бесплатные технические условия. После строительства причала поток туристов увеличился в четыре раза.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО