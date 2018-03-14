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Противостояние: Собчак заплакала на дебатах из-за Жириновского и Шевченко

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Сегодня прошли последние дебаты перед выборами президента.

Во время последних дебатов перед выборами президента России Собчак довели до слёз.

Сегодня, 14 марта, во время теледебатов на телеканале "Россия-1", журналист Максима Шевченко и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский довели Ксению Собчак до слез. Кандидат в президенты Собчак обвинила их в хамском отношении к ней.

"Эти люди перебивают только меня. Они не перебивают никого здесь", – не выдержала Ксения Собчак. «Вот этот человек, – показала она на Жириновского, – называет меня … (нецензурн.) и грязной ведьмой на вашей программе, и вы это позволяете здесь делать каждый раз. 

Со слезами на глазах обратилась Собчак к ведущему Владимиру Соловьеву

Видео: отрывок эфира телеканала "Россия-1"

Теги: жириновский , собчак , шевченко
Категории: Лента новостей Новости России

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