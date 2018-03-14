Противостояние: Собчак заплакала на дебатах из-за Жириновского и Шевченко

Во время последних дебатов перед выборами президента России Собчак довели до слёз.

Сегодня, 14 марта, во время теледебатов на телеканале "Россия-1", журналист Максима Шевченко и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский довели Ксению Собчак до слез. Кандидат в президенты Собчак обвинила их в хамском отношении к ней.

"Эти люди перебивают только меня. Они не перебивают никого здесь", – не выдержала Ксения Собчак. «Вот этот человек, – показала она на Жириновского, – называет меня … (нецензурн.) и грязной ведьмой на вашей программе, и вы это позволяете здесь делать каждый раз.

Со слезами на глазах обратилась Собчак к ведущему Владимиру Соловьеву