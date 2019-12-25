Ксения Собчак подвела итоги года фотографией в гробу

Телеведущая поблагодарила уходящий год за успехи и спрогнозировала пришествие инопланетян.

Российская телеведущая и блогер Ксения Собчак подвела итоги уходящего года. В своем Instagram она опубликовала фотографию, где она сидит в гробу, а на заднем плане стоят шесть темнокожих мужчин.

"Год выглядел как это фото, но я улыбаюсь", - написала Собчак.

Она заявила, что уходящий год оказался для нее успешным. Ксения поблагодарила 2020 за время, проведенное с сыном Платоном, за зум вместо пробок и звание "Самый цитируемый журналист" от компании "Медиалогия". Кроме того, шоу "Осторожно, Собчак" выиграло в номинации "Новые медиа" премии "Сделано в России", а аудитория YouTube-канала выросла до 1,85 млн подписчиков.

"Считаю, этот год задал неплохую планку, и уже не терпится взяться за 2021-й. По логике событий к нам должны прилететь инопланетяне!!! С наступающим!" – заключила Собчак, добавив к посту два хэштега: #познернедышивспину и #завидуйтемолчаколлеги.

Ранее Собчак рассказала, как уговорила Ирину Антонову на интервью.

Фото: Instagram / xenia_sobchak