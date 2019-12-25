Собчак рассказала, как уговорила Ирину Антонову на интервью

Ей пришлось просидеть в приемной Пушкинского музея пять часов.

Телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram воспоминаниями об искусствоведе, президенте Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Антоновой, которая накануне ушла из жизни. По словам Ксении, она была великой женщиной-эпохой, которая пережила войну, голод, всех начальников, включая Сталина, и сохранила коллекцию и прекрасный музей.

Также Собчак рассказала, как уговорила Антонову на интервью. Когда в музей пришла Марина Лошак, она отказывалась от всех интервью. "Невозможно — говорили мне коллеги", - поделилась воспоминаниями телеведущая. Однако Ксения приехала в Пушкинский музей и просидела в приемной пять часов, прося о встрече. Ирина Александровна пригласила ее в кабинет со словами: "Я думала вы через час уйдете, а вы весь день сидите – это заслуживает поощрения", - отметила Ксения.

Ирина Антонова умерла 30 ноября в возрасте 98 лет. Причиной смерти стал коронавирус, который осложнил течение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Прах Антоновой захоронят на Новодевичьем кладбище рядом с матерью и мужем.

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Фото: Instagram / xenia_sobchak