Собчак объяснила, почему родственники Цоя невзлюбили фильм Учителя

Она заявила, что сюжет получился жесткий и местами жестокий по отношению к музыканту-идолу.

Телеведущая Ксения Собчак, которая накануне посетила предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Цой", объяснила, почему родственники музыканта выступили против проката картины.

В своем Telegram-канале Собчак поздравила режиссера и отметила, что родственники Цоя привыкли, что его показывают "плакатно-хорошим, как Че Гевару". Фильм Учителя получился жесткий и местами жестокий по отношению к музыканту-идолу.

Изначально картина должна была выйти в широкий прокат 27 августа. Однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 12 ноября. События в фильме разворачиваются в июле-августе 1990 года. Главным героем стал водитель "Икаруса" – участник смертельного ДТП с Цоем. Его сыграл Евгений Цыганов.

По словам актеров и режиссера, все события в фильме вымышленные. Учитель заявлял, что его картина не является биографической, это "притча о Викторе Цое".

Ранее Алексей Учитель заявил, что Виктору Цою было бы стыдно за сына.

Фото: Instagram / xenia_sobchak