В Петербурге Ксения Собчак "вырвала" победу у Владимира Жириновского на выборах

В Санкт-Петербурге поддерживающих сторонников Собчак оказалось больше, чем у Жириновского.

В Санкт-Петербурге голоса за Ксению Собчак превысили количество избирателей за Владимира Жириновского. В Северной столице за представительницу партии “Гражданская инициатива” отдали предпочтения 4,15 процентов голосов, за лидера “ЛДПР” - 4,11 процентов. Согласно статистике, Жириновский опустился на четвертое место в списке Однако, по стране ситуация не изменилась по сравнению с предыдущими выборами: У Владимира Жириновского уверенная четвертая позиция с 6,75 процентами голосов, у Собчак - 2,5. Об этом сообщает “Интерфакс”.

Эксперты отметили, что до трех часов дня 18 марта в Петербурге Владимир Жириновский опережал соперницу. Однако, после указанного времени, ситуация кардинально поменялась.

Напомним, что ранее оппозицонно настроенная против действующей власти кандидатка расплакалась из-за слов Жириновского во время дебатов.

Петербуржцы отдали предпочтение на должность президента Владимиру Путину. Далее следует Павел Грудинин. Член “Коммунистической партии” закрепился на второй строчке и в всероссийском “рейтинге”. Бессменным лидером гонки остался Владимир Путин. Его поддержали более 76 процентов россиян.

Видео: отрывок эфира телеканала "Россия-1"