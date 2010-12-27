Служебные собаки разрыли футбольное поле стадиона "Санкт-Петербург" в поисках взрывных устройств

"Телефонный террорист" "заминировал" спортивный стадион на Крестовском острове.

Днем шестого октября на территории спортивного стадиона “Санкт-Петербург” сотрудники кинологической службы и правоохранительные органы искали взрывное устройство.Об угрозе теракта сообщил человек, решивший остаться анонимным. Мужчина рассказал об опасности, которая поджидает на стадионе Крестовского острова.

Из сооружения быстро эвакуировали людей. Чтобы не пропустить бомбу, на место прислали обученных собак. Их привлекли к работе не только на зрительских трибунах, но и на поле. Животные перекопали некоторые участки газона в поисках потенциально опасных объектов. Известно, что проверка не обнаружила следов опасных веществ или предметов.