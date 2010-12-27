Собака помогла раскрыть убийство в Полежаевском парке Петербурга

По подозрению в убийстве задержали 50-летнего бездомного.

Ночью 9 июля на территории Полежаевского парка в Красносельском районе Петербурга нашли труп человека с травмами головы. Об этом сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Тело обнаружили в кустах напротив дома №51 на проспекте Маршала Жукова. Рядом с ним лежали железный диск и деревянная палка с возможными следами крови. Сейчас предметы находятся на экспертизе.

Служебная собака по кличке Жасмин довела оперативную группу до вагона-бытовки, в котором обнаружили рюкзак, два мобильных телефона и пустую бутылку из-под водки. Затем ищейка отправилась к зданию, где располагается государственное учреждение садово-паркового предприятия по Красносельскому району.

В результате по подозрению в убийстве задержали 50-летнего бездомного. Против него завели уголовное дело. Ранее мужчина судим не был.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что во Всеволожском районе Ленобласти нашли труп пожилой женщины с гематомами.

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