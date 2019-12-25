В Петербурге собака покусала профессора кафедры общей хирургии

Мужчина уточнил, что у пса есть хозяйка, регулярно выпускающая его погулять.

Утром в среду, 20 сентября, в полицию обратился профессор кафедры общей хирургии, который заявил, что пострадал от укусов собаки в Приморском районе. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам пострадавшего, происшествие случилось на Афонской улице. Также он уточнил, что животное не бездомное. У него есть хозяйка, регулярно выпускающая его погулять без поводка. Пёс и раньше проявлял агрессию и набрасывался на других людей.

Мужчина попросил правоохранителей принять меры в отношении хозяйки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге увеличилось количество жертв от укусов диких животных.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)