В Петербурге задержали сбытчиков краденных деталей со станции Шушары

Мужчины украли более 500 килограмм металлических изделий.

Петербургская транспортная полиция задержала троих подозреваемых в хищении деталей для ремонта железной дороги со станции Шушары. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Как выяснилось, предприимчивые мужчины работали в компании по обслуживанию железнодорожных объектов, вступили в сговор и украли порядка 500 килограмм деталей с территории станции. Награбленное злоумышленники вывезли на собственном автомобиле в пункт приема черного металла, но там их настигла полиция.

Отмечается, что ранее один из мужчин уже попадал в поле зрения полиции за хулиганство. Возбуждено уголовное дело о краже, железнодорожникам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге неизвестные на "BMW" украли мусорное ведро.

Фото: пресс-служба УТ МВД