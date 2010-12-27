На Непокорённых изъяли 7 тысяч контрафактных деталей для квадроциклов

В Калининском районе владельцу контрафактной продукции грозит крупный штраф.

В Калининском районе пресекли незаконную торговлю контрафактными запчастями от квадроциклов. Кроме того, полиция обнаружила в помещении поддельную документацию и “пиратское” программное обеспечение.

Сообщается, что нелегальный товар нашли на проспекте Непокоренных в доме номер 17. Там арендует офис и склад организация по продаже запчастей. Оперативники изъяли более 7 тысяч подшипников, рычагов, амортизаторов и других приспособлений.

Теперь в отношении владельца продукции будет составлен административный протокол за незаконное использование товарных знаков. Петербуржцу грозит штраф, соответствующий пятикратной стоимости товара, но не менее 100 тысяч рублей.