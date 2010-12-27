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На Непокорённых изъяли 7 тысяч контрафактных деталей для квадроциклов
Сегодня, 15:33
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lesjasap
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На Непокорённых изъяли 7 тысяч контрафактных деталей для квадроциклов

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В Калининском районе владельцу контрафактной продукции грозит крупный штраф.

В Калининском районе пресекли незаконную торговлю контрафактными запчастями от квадроциклов. Кроме того, полиция обнаружила в помещении поддельную документацию и “пиратское” программное обеспечение.
 
Сообщается, что нелегальный товар нашли на проспекте Непокоренных в доме номер 17. Там арендует офис и склад организация по продаже запчастей. Оперативники изъяли более 7 тысяч подшипников, рычагов, амортизаторов и других приспособлений. 
 
Теперь в отношении владельца продукции будет составлен административный протокол за незаконное использование товарных знаков. Петербуржцу грозит штраф, соответствующий пятикратной стоимости товара, но не менее 100 тысяч рублей.
Теги: калининский район , проспект непокоренных
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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