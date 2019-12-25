Снять комнату в Петербурге стало проще и дешевле

В Петербурге средняя арендная ставка за месяц снизилась на 3,76%. Сейчас снять комнату можно в среднем за 13,07 тыс. рублей.

Во вторник, 15 марта, эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру" сообщили, что на рынке аренды объем предложений комнат за февраль вырос на 40%, а средняя ставка снизилась почти на 4%.

Так, количество предложений выросло на 214 комнат. На данный момент в 13 городских районах предлагается 749 объектов, тогда как в конце января арендаторам было доступно 535 комнат. Больше всего комнат предлагают в Центральном районе (120 предложений). Районом-лидером по количеству комнат, вышедших на рынок аренды за февраль, стал Выборгский. Здесь за месяц появилось 33 объекта.

Наиболее значительная отрицательная динамика по ставкам была отмечена в Центральном районе. Сейчас средняя ставка в этой части города составляет 15,03 тыс. рублей.

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