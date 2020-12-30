Снос зданий "Петрохолод" признали законным

Строение не относится к объекту культурного наследия.

В пятницу, 5 марта, снос корпусов бывшего блокадного завода "Петрохолод", построенного в 1930-х годах, которые располагаются в конце Полюстровского проспекта, признали законным. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

В администрации Калининского района, а именно в отделе строительства и землепользования, пояснили, что "Кушелевский холодильник" не является объектом культурного наследия города, несмотря на то, что играл немаловажную роль в годы блокады. Работы по сносу являются правомерными.

АО "Петрохолод" закрылось осенью 2020 года, в феврале 2021 года АО уведомило чиновников о начале сноса зданий.

Ранее мы писали, что городские активисты пытаются остановить снос "Кушелевского холодильника".

Фото: vk.com/kanoner