За неделю сотрудники ККИ снесли почти 30 объектов незаконной торговли в Петербурге

Специалисты наведались в Невский, Калининский, Приморский, Московский, Кировский, Красносельский и Василеостровский районы.

За прошедшую неделю сотрудниками комитета по контролю за имуществом (ККИ) от торговых павильонов было освобождено 28 незаконно занятых земельных участков в семи районах Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты комитета наведались в Невский, Калининский, Приморский, Московский, Кировский, Красносельский и Василеостровский районы. Там были обнаружены незаконные торговые точки по продаже выпечки, табака, фруктов и овощей, аксессуаров для смартфонов и т.д.

Наиболее большая работа была проведена на проспекте Большевиков, где снесли 3 ларька. Крупный павильон убрали на проспекте Ветеранов. Также торговые точки снесли на Московском проспекте и на улице Кораблестроителей.

Ранее мы сообщили о том, что снесенный ларек у "Приморской" через сутки вновь появился на прежнем месте.

Фото: пресс-служба ККИ