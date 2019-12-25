За неделю сотрудники ККИ снесли почти 30 объектов незаконной торговли в Петербурге

За прошедшую неделю сотрудниками комитета по контролю за имуществом (ККИ) от торговых павильонов было освобождено 28 незаконно занятых земельных участков в семи районах Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты комитета наведались в Невский, Калининский, Приморский, Московский, Кировский, Красносельский и Василеостровский районы. Там были обнаружены незаконные торговые точки по продаже выпечки, табака, фруктов и овощей, аксессуаров для смартфонов и т.д.
Наиболее большая работа была проведена на проспекте Большевиков, где снесли 3 ларька. Крупный павильон убрали на проспекте Ветеранов. Также торговые точки снесли на Московском проспекте и на улице Кораблестроителей.
Ранее мы сообщили о том, что снесенный ларек у "Приморской" через сутки вновь появился на прежнем месте.
Фото: пресс-служба ККИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все