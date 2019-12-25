Эксперты прокомментировали предложение снизить ставку по льготной ипотеке

Они обратили внимание на два аспекта.

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Предложение прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты полагают, что за таким предложением вскоре может последовать и учетная ставка Центробанка. На данный момент ему сейчас приходится скорее тормозить рубль от излишнего роста, чем удерживать от падения.

При снижении ставки по льготной ипотеки граждане смогут вернуться к планам по покупке жилья или развития собственного бизнеса, которые были решено отложить в долгий ящик "до конца кризиса". Возможно, это не последнее снижение.



Фото: Piter.tv