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Эксперты прокомментировали предложение снизить ставку по льготной ипотеке
Сегодня, 12:48
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Эксперты прокомментировали предложение снизить ставку по льготной ипотеке

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Они обратили внимание на два аспекта.

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Предложение прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты полагают, что за таким предложением вскоре может последовать и учетная ставка Центробанка. На данный момент ему сейчас приходится скорее тормозить рубль от излишнего роста, чем удерживать от падения. 

При снижении ставки по льготной ипотеки граждане смогут вернуться к планам по покупке жилья или развития собственного бизнеса, которые были решено отложить в долгий ящик "до конца кризиса". Возможно, это не последнее снижение. 
 
Фото: Piter.tv

Теги: льготная ипотека, ставка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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