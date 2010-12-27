У памятника Кутузову снегоуборочная техника порезала надвое старинный фонарь

Вечером на Казанской площади коммунальщики не вписались в поворот.

Вечером 14 февраля снегоуборочная техника врезалась в фонарный столб около памятника Кутузову на Казанской площади. Конструкция не выдержала наезда крупногабаритной машины и сломалась. Об этом сообщают местные жители.

Пользователи социальных сетей отмечают, что столб мог не выдержать из-за ветхости и необходимости в восстановлении объекта.

Это он от времени сгнил объясняют петербуржцы

Также стоит добавить, что ремонт объекта обойдется городу недешево. Реконструкцией займутся специалисты из городского Музея скульптуры. Также эксперты учреждения ведут расследование по поводу данного инцидента.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб