Снегоплавильные пункты Петербурга приняли рекордное количество снега за сезон

В этом сезоне первый снег начали плавить 24 ноября.

В понедельник, 28 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что к последнему дню зимы объем снега, принятого снегоплавильными пунктами, достиг 4 млн кубометров.

Пункты начали работать в 2012 году, с тех пор это был абсолютный рекорд. А по сравнению с прошлым годом, в этом сезоне было принято в два раза больше снега – тогда пункты приняли чуть более 1,8 млн кубометров снега. Миллион кубометров снега, принятого в пункты в этом году, зафиксировали в середине декабря. В течение последних недель пункты принимали по 23 тысячи кубометров каждые сутки

Губернатор Петербурга отметил, что зимний сезон еще не закончен.

Фото: Piter.tv